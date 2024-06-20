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Капремонт школы в подмосковной Ивантеевке завершен на 30%

На Советском проспекте в подмосковной Ивантеевке продолжается капремонт детской школы искусств, строительная готовность на сегодняшний день составляет более 30%. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Капремонт объекта проводится в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

«На объекте задействованы более 20 рабочих. Строители выполняют кладку перегородок, монтаж инженерных сетей, демонтаж штукатурки», — уточняется в сообщении.

В ходе капремонта в ДШИ заменят внутренние инженерные сети (отопление, вентиляцию, внутреннее электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализацию), установят наружное видеонаблюдение, капитально отремонтируют внутренние помещения, фасад, кровлю.

Ивантеевская музыкальная школа открыта в 1962 году и является старейшим образовательным учреждением культуры города.

Завершение работ запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.