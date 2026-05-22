Капремонт школы №1 в Королеве завершат к новому учебному году

Капитальный ремонт школы №1 в Королеве выполнен более чем на 85%. Объект площадью свыше 5,7 тыс. кв. метров планируют открыть к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян посетил образовательное учреждение вместе с представителями общественной палаты, подрядной организации и директором школы Ириной Гайдуковой. Участники осмотрели здание и оценили качество работ.

В помещениях завершаются отделочные процессы: монтируют освещение, укладывают новую проводку в специальные трассы, красят стены. Коридоры и классы становятся более светлыми и просторными, предусмотрено двустороннее естественное освещение. Уже собрана часть мебели для библиотечного центра и установлены шкафы, в ближайшее время ожидается поставка парт и стульев.

После реконструкции в школе откроют современное информационно-библиотечное пространство, центр детских инициатив и медиацентр. Возобновит работу образовательный проект «Кванториум», также появится новое направление по ракетостроению.

Интерьер дополнят 14 рельефных панно, созданных выпускниками Московского художественного института имени В. И. Сурикова. Работы посвящены космической тематике и истории города.

Капремонт проводится в рамках региональной программы «Образование Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия». Ежедневно на объекте работают более 60 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.