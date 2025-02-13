Капремонт школы № 8 в подмосковном Пересвете находится на контроле

В рамках «родительского контроля» на территории школы № 8 в Пересвете состоялась встреча с депутатом Московской областной думы Александром Легковым. Родителей собрали в будущем актовом зале и показали дизайн-проект, как будет выглядеть учреждение после капитального ремонта. Также депутат рассказал об уже проделанной работе. На время ремонта все ученики переведены в школу № 5, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Александр Легков уделил время и планам на 2025 год. Поговорили с родителями о бассейне «Чайка», капитальном ремонте музыкальной школы, замене покрытия на центральной площади и о бане в Пересвете.

«Одна из самых важных задач, которая стоит в последние годы у Московского областного Правительства, это как раз капремонт и строительство новых школ. Вместе с родителями собрались, чтобы я отчитался и показал проект новой школы, потому что всех интересует, как она будет выглядеть, что туда будет входить и на какой стадии сейчас строительство», — рассказал Александр Легков.

Планируется, что уже 1 сентября ребята смогут вернуться в обновленную школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.