Капремонт школы № 3 в Лобне завершили на 75%

Капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова на улице Мирной в Лобне выполнен на 75%. Работы ведут по госпрограмме Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители работают в здании площадью 4 446,5 кв. м. На объекте задействованы более 90 человек и две единицы техники. Завершены демонтажные работы, ведутся отделка и общестроительные процессы, параллельно ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и приступили к благоустройству прилегающей территории.

«В настоящее время на объекте работают более 90 человек, 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, занимаются отделкой и общестроительными работами, параллельно ведут ремонт кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, приступили к работам по благоустройству прилегающей к школе территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании обновят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехнику, окна и двери. Также проведут внутренний ремонт, закупят новую мебель и оборудование, приведут в порядок территорию учреждения. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.