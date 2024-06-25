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Капремонт школы № 2 в Домодедове завершен на 60%

Продолжаются работы в здании МАОУ Домодедовская СОШ № 2 имени М. Д. Глазова в г. Домодедово на улице Рабочая. Общая стройготовность составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

На объекте задействованы более 120 рабочих. Подрядчик проводит штукатурные работы, установку оконных блоков, кровельные и фасадные работы, укладку плитки, устройство входных групп и инженерных сетей.

В проектном решении предусмотрено провести ремонт кровли с утеплением помещений, ремонт отмостки, входных групп, заменить все инженерные системы. Также в здании будут новые окна, полы, стены и потолки, отремонтируют лестничные марши, санузлы оснастят современной сантехникой. В школе полностью заменят мебель и оборудование на современное.

Домодедовская СОШ № 2 была построена в 1956 году. Общая площадь здания составляет порядка 7,2 тыс. квадратных метров.

Полностью завершить капремонт планируется к 1 сентября.

В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 42 школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.