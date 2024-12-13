Капремонт провели в школе № 10 Ожерелья округа Кашира по программе ЕР

В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» программы капремонта школ президента Владимира Путина, при поддержке губернатора Московской области были проведены масштабные ремонтные работы здания старшего звена школы № 10 в Ожерелье округа Кашира и ее дошкольного отделения. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» Игоря Кручинина.

1 сентября школа № 10 в Ожерелье и ее дошкольное отделение после окончания капитального ремонта гостеприимно распахнули двери для учителей, учеников и их родителей.

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения в Ожерелье осуществлялся в рамках госпрограммы Московской области.

И теперь школа полностью преобразилась. В оформлении были использованы базовые цвета, что сделало пространство особенно располагающим к освоению знаний. Классы обставлены новой мебелью и оснащены современным оборудованием.

Теперь итогом капремонта стало обновлённое здание, соответствующее современным стандартам.

«В 2026 году мы планируем капитально отремонтировать здания школ № 1 и 7 — эти объекты уже включены в соответствующую программу Московской области. Сейчас ведем работу по включению в программу капремонта дошкольных отделений школ № 7 и 4», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Кручинин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.