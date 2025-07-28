Капремонт пятиэтажки в Озерах завершат уже в августе

Капитальный ремонт пятиэтажки в Озерах завершат уже в августе. Жильцы угловых квартир дома № 22 в микрорайоне 1 первыми заметили перемены. После установки нового «слоеного» фасада в комнатах стало суше, а в межпанельных швах во время ливней больше не скапливается вода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

«Квартиру мою утеплили и я уже вижу результат: в дождливую погоду у меня не течет угол дома, в жару прохладно. Я очень довольна», — говорит старшая по дому № 22 Екатерина Гаврилова.

На устройство нового фасада ушло около двух тыс. кв.метров плитки. Для утепления и звукоизоляции используется минеральная вата, которая надежно сохраняет температуру внутри помещений. Наружная отделка выполнена керамогранитной плиткой, придающей фасаду не только привлекательный внешний вид, но и дополнительную защиту от ветра и дождя.

Пятиэтажка в Озерах вошла в программу фонда капитального ремонта Московской области в апреле. За это время рабочие полностью обновили крышу дома: покрыли новым мягким рулонным материалом, выполнили гидроизоляционные и теплоизоляционные работы. Помимо кровли, капитальный ремонт затронул внутренние инженерные коммуникации здания: специалисты восстановили системы отопления, водопровода, электроэнергии и водоотведения. Все выполненные работы обеспечены пятилетней гарантией качества.

Строительная готовность многоквартирного жилого дома превышает 70%, и подрядчик обещает завершить все работы уже в августе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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