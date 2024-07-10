сегодня в 14:10

Капремонт Ново-Ольховской школы в Наро-Фоминске завершен на 50%

В Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт МБОУ «Ново-Ольховская СОШ». Общая стройготовность составляет более 50%, сообщает пресс-служба подмосковного Минстроя.

На объекте задействовано 70 рабочих и 1 единица техники. Выполняются отделочные работы внутри помещений, кровельные и фасадные работы, устройство инженерных сетей и укладка напольной плитки.

В рамках капремонта на объекте планируется обновить фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и полностью обновить внутреннюю отделку.

Здание средней общеобразовательной школы было построено в 1987 году.

Площадь трехэтажного здания школы — более 4,5 тыс. кв. метров.

Яркая и интересная школьная жизнь складывается из множества факторов. Создать для учащихся все условия для комфортного обучения и внеурочной жизни — одна из приоритетных задач.

Завершить капремонт подрядчик должен к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.