Капремонт «Ложковской школы» в Солнечногорске завершат к сентябрю

В поселке Майдарово городского округа Солнечногорск специалисты продолжают капитальный ремонт здания комбинированного типа. В нем располагаются детский сад и начальная школа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент завершены фасадные работы, включая утепление и монтаж фасадных панелей. Внутри здания завершены работы по штукатурке, стяжкам и укладке кабельных трасс. Кроме того, завершены работы по инженерным системам: отоплению и канализации. Следующим этапом станет шпаклевка и установка окончательных приборов для всех инженерных систем. На внешней территории здания подрядчик занимается вывозом мусора после кровельных работ и приступает к благоустройству, включая озеленение.

«Ремонт идет по графику, и мы контролируем каждый этап. Обновленное здание позволит значительно улучшить условия для детей, обучающихся здесь, и создать комфортную среду для их развития», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин.

Окончание ремонтных работ запланировано к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.