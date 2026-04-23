Капремонт лицея-интерната в Солнечногорске завершили на 33%

Капитальный ремонт Радумльского лицея-интерната в поселке Радумля городского округа Солнечногорск выполнен на 33%. Обновленный образовательный комплекс планируют открыть в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по областной государственной программе. Сейчас строители утепляют и облицовывают фасад плиткой, выполняют отделочные, кровельные и электромонтажные работы. На объекте задействованы 39 специалистов и одна единица техники.

В ходе капитального ремонта в здании площадью 2464,8 кв. м обновят фасад и кровлю, приведут в порядок все внутренние помещения, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, закуплены новая мебель и необходимое оборудование для учебного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.