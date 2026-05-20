Капремонт корпуса школы в Пушкинском округе выполнен на 52%

Капитальный ремонт третьего корпуса Софринского образовательного комплекса в поселке Софрино Пушкинского округа выполнен на 52%. Работы ведутся на улице Полевая, 5, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В настоящее время на площадке задействованы более 90 рабочих и три единицы техники.

«В настоящее время на объекте работают более 90 человек, 3 единицы техники. Рабочие ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе министерства.

Здание образовательного учреждения построено в 1970 году, его площадь составляет 4451,9 кв. м. В корпусе проведут внутреннюю отделку, обновят входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Также отремонтируют фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.