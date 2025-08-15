Капремонт хирургического корпуса Пушкинской больницы завершат до конца 2026 года

Работы по капитальному ремонту хирургического корпуса Пушкинской больницы начались еще в 2023 году, велись поэтапно, чтобы не прерывать прием пациентов. Так как подрядчик оказался недобросовестный, ремонт затянулся. Ситуация с подрядчиком потребовала решительных мер. Сейчас идет передача объекта и объемов новому исполнителю. Параллельно ведутся необходимые проектно-изыскательские работы, а также проходит экспертиза в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов совместно с депутатами муниципалитета проинспектировали ход капитального ремонта хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы им. проф. В. Н. Розанова.

«Было принято решение кардинально развернуть ситуацию — расторгли контракты и завершили сотрудничество с прежней подрядной организацией. Общий процент выполнения работ на момент расторжения — 42%», — сказал Максим Красноцветов.

«Наша общая задача — не допустить срыва сроков. Мы прикладываем все усилия, чтобы завершить капитальный ремонт корпуса до конца 2026 года и обеспечить горожан современными хирургическими мощностями», — подчеркнул Михаил Ждан.

В округе по Народной программе «Единой России» проводится капитальный ремонт еще двух поликлиник, в Пушкино строится новая больница на 400 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с начала 2025 года почти 3,6 тыс. единиц оборудования передали медучреждениям региона.

«С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования. Новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах», — рассказал губернатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.