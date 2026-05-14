Капремонт гимназии в Клину завершили на 45 процентов

Строительная готовность основного корпуса гимназии имени Ушинского в Клину превысила 45%. Работы на Бородинском проезде ведутся по госпрограмме капремонта в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», открытие запланировано на сентябрь 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в основном здании гимназии имени Константина Ушинского на Бородинском проезде, 28. На объекте задействованы более 80 специалистов и пять единиц техники. Завершен демонтаж, продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Началось благоустройство прилегающей территории.

Здание 1964 года постройки площадью около 4,2 тысячи квадратных метров проходит комплексное обновление. В рамках проекта заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, обновят фасад и кровлю, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

После завершения ремонта учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием, а территорию вокруг корпуса полностью приведут в порядок. Открытие обновленного здания запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.