Капремонт фасада многоквартирного дома проходит в Мытищах

В доме № 28 на Олимпийском проспекте в городском округе Мытищи специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области проводят ремонт фасада применением бескаркасной системы утепления. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Строительная готовность составляет 80%.

Строители выполняют комплекс работ включающий:

ремонт межпанельных швов;

антигрибковую обработку поверхностей;

монтаж теплоизоляционного материала «Термоленд»;

установку балконных экранов.

Также рабочие выполнят ремонт входных групп заменой дверных блоков на новые и проведут ремонт отмостки.

На объекте задействованы 10 специалистов, обеспеченных всеми необходимыми материалами для выполнения задач. Строительная бригада планирует закончить фасадные работы в мае 2026 года.

Утепленный фасад повысит энергоэффективность здания, снизит затраты на отопление и продлит срок его службы. Ремонт также сохранит внешний вид дома и создаст комфортные условия для проживания.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ можно на сайте https://fkr-mosreg.ru/map/ Фонда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

