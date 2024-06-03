Капремонт дошкольного отделения «Гимназии № 1» в Рузе завершен на 50%

В рамках президентской программы по капремонту детских садов продолжается капитальный ремонт в дошкольном отделении «Гимназии № 1» в Рузском городском округе. Общая строительная готовность составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке более 40 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся работы по монтажу подсистемы фасада, инженерных систем здания, оконных блоков, а также укладке настенной и напольной плитки.

В учреждении 43 педагога работают с 197 воспитанниками. Всего в детском саду девять групп, три из них — компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

На время ремонта всем ребятам предоставят места в любом детском саду округа на выбор родителей.

Ремонт планируют завершить в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.