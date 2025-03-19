Капремонт детского сада в деревне Радумля Солнечногорска проведут в 2025 году

В здании детского сада комбинированного вида № 44 в деревне Радумля округа Солнечногорск идет капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтаж и приступает к черновым работам. Завершить все работы планируют в этом году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время капремонта специалисты заменят напольные покрытия, кровлю, двери, обновят фасад, системы отопления, горячей и холодной воды, системы пожарной безопасности и охранной сигнализации, электрику, вентиляцию. Кроме того, образовательное учреждение оснастят новым оборудованием, а после проведут благоустройство территории.

«Сейчас на объекте задействовано более 20 человек. Работы по демонтажу практически завершены. После этого подрядчик приступает к черновой отделке», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Детский сад № 44 посещают почти 160 детей. На время капитального ремонта воспитанникам предоставили места в ближайших дошкольных образовательных учреждениях на выбор родителей. Ремонт ведут по госпрограмме «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.