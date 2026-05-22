Капремонт детсада при школе №3 во Фрязино завершили на 40%

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 3 имени Героя Советского Союза Александра Дудкина во Фрязино выполнен более чем на 40%. Работы ведутся в рамках государственной программы и нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают капитальный ремонт здания площадью 856 квадратных метров. Сейчас на объекте работают 45 человек, выполняются общестроительные и отделочные работы, ремонтируются кровля и фасад, монтируются инженерные коммуникации.

«В настоящее время на объекте 45 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех группах и пищеблоке. Также изменится внешний облик фасада, а прилегающую территорию благоустроят.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года. Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.