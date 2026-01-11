Капитальный ремонт стадиона «Керамик» проведут в Балашихе

Проектирование капитального ремонта стадиона «Керамик», расположенного в микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха, стартовало в 2025 году. Масштабное преображение спортивного комплекса начнется в 2026 году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе ремонта обновят бассейн и площадки для хоккея, баскетбола и волейбола, проведут модернизацию футбольного поля с новым покрытием и трибунами, обустроят прогулочные и парковочные зоны, установят новую детскую площадку.

План обновления комплекса прорабатывался при активном участии жителей микрорайона Керамик.

Стадион «Керамик», построенный в 1973 году, включен в государственную программу Московской области по капремонту объектов спорта. Благодаря этому в городском округе появится обновленная и современная зона притяжения для спортсменов и любителей активного образа жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.