Капитальный ремонт школы в округе Щелково выполнен на 40%

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил монинскую школу № 24, в которой на данный момент проводится капитальный ремонт. Работы на объекте идут согласно графику и уже выполнены почти на 40%. Сейчас специалисты проводят отделочные и фасадные работы, а также занимаются прокладкой слаботочных систем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Андрей Булгаков рассказал, что в рамках капремонта в планировку здания будут внедрены «умные решения». К медицинскому кабинету будет добавлена процедурная, кабинеты начальных классов сосредоточат в одном крыле, столовую и актовый зал, которые раньше были одним помещением — разделят на два разных. Также планируется уменьшить читальный зал в библиотеке — этот позволит оборудовать кабинет иностранного языка. А благодаря объединению кабинетов химии и физики, получится выделить еще один кабинет для русского языка и литературы. Также будет оборудована уборная для сотрудников.

«Уверен, что после завершения работ, и ученики, и педагоги останутся довольны результатом — стремимся к тому, чтобы в каждой школе округа создавать максимально комфортные условия», — сказал глава округа.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.