Капитальный ремонт школы в Домодедово открыл новые и необычные возможности для детей

Капитальный ремонт Краснопутьской школы в городском округе Домодедово предполагает не только обновление здания и интерьера, но и создание новых возможностей для детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Готовность школы — больше 90%.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с родителями осмотрела объект и проводимые работы. Внутри помещения готовы к расстановке мебели. В ближайшее время приступают к благоустройству территории. В начале сентября в обновлённую школу пойдут учиться больше 750 ребят. Заниматься будут, как и прежде, в одну смену.

Полностью закуплены новая мебель и оборудование, в том числе техника в компьютерный класс и электронные доски. Благодаря перепроектированию школы здесь появятся кабинет робототехники и музей.

«По просьбе родителей в образовательном учреждении возродятся курсы тракторного дела. Вся необходимая техника есть — ребята смогут получать удостоверения на право управления. Знания пригодятся как для работы на сельскохозяйственных предприятиях, так и в аэропорту Домодедово, где много машин этой категории», — Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.