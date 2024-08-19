Капитальный ремонт школы в Домодедово открыл новые и необычные возможности для детей
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Капитальный ремонт Краснопутьской школы в городском округе Домодедово предполагает не только обновление здания и интерьера, но и создание новых возможностей для детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Готовность школы — больше 90%.
Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с родителями осмотрела объект и проводимые работы. Внутри помещения готовы к расстановке мебели. В ближайшее время приступают к благоустройству территории. В начале сентября в обновлённую школу пойдут учиться больше 750 ребят. Заниматься будут, как и прежде, в одну смену.
Полностью закуплены новая мебель и оборудование, в том числе техника в компьютерный класс и электронные доски. Благодаря перепроектированию школы здесь появятся кабинет робототехники и музей.
«По просьбе родителей в образовательном учреждении возродятся курсы тракторного дела. Вся необходимая техника есть — ребята смогут получать удостоверения на право управления. Знания пригодятся как для работы на сельскохозяйственных предприятиях, так и в аэропорту Домодедово, где много машин этой категории», — Евгения Хрусталева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.
«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.