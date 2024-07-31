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Капитальный ремонт школы в деревне Кострово округа Истра выполнен на 80%

В деревне Кострово г. о. Истра продолжается капитальный ремонт здания МОУ «Костровской школы». Работы завершены на 80%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке задействованы 40 рабочих и 2 единицы техники. Ведется устройство входной группы, монтаж внутренних и входных дверей, устройство внутренних инженерных систем, укладка плитки, покраска стен, установка сантехники, электромонтажные работы», — уточняется в сообщении. Работы идут в графике.

Костровская школа была построена в 1969 году. Общая площадь здания составляет 1952,2 кв. м.

В рамках проекта обновится фасад и кровля здания, будут заменены окна и двери, все инженерные сети, проведена отделка внутренних помещений. Классы ждет поставка новой мебели и учебного оборудования.

Завершить все работы и передать здание педагогам подрядчик планирует до 20 августа.

Работы в учебных заведениях Подмосковья ведутся в рамках президентской программы капремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.