Капитальный ремонт школы № 9 в Луховицах выполнен на 35%

Капитальный ремонт школы № 9 в Луховицах завершен более чем на треть. Работы ведутся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании средней общеобразовательной школы № 9 в Учебном переулке Луховиц.

Объект 1994 года постройки обновляют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Строительная готовность на сегодняшний день превышает 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.