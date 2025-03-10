Капитальный ремонт школы № 32 в Балашихе идет с опережением графика

Капитальный ремонт школы № 32 на улице Крупской в Балашихе, который планируется завершить к 1 сентября 2025 года, идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В понедельник прошел очередной осмотр хода работ, в котором приняли участие заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

На объекте ежедневно работают около 50 человек, что позволяет наращивать темпы работ.

«На текущий момент подрядчиком выполнено около 15% всех работ. Ориентировочная дата завершения — август 2025 года, чтобы уже в сентябре дети вошли в учебное заведение. Сейчас выполнены почти все демонтажные работы, началась кладка стен, где это необходимо. Подрядчик идет с опережением графика пока на 2%», — прокомментировал Павел Вечтомов.

В ходе капитального ремонта в школе будет обновлено все: от фасада до внутренних помещений. Особое внимание уделяется утеплению здания — используются материалы толщиной от 15 см с повышенной плотностью. На пятом этаже будет оборудован большой спортивный зал.

«Такие осмотры мы делаем регулярно, здесь уже третий раз, поэтому все процессы мы держим на контроле. Сегодня можно отметить качественное выполнение отдельных элементов. Вот началось утепление внешнего контура, параметры замечательные», — сказал Владимир Шапкин.

Масштабные работы по капитальному ремонту школы № 32 начались в сентябре 2024 года. Первым этапом стали проектные работы и обследования здания, а в ноябре начался демонтаж.

Капитальный ремонт школы является частью государственной программы по капитальному ремонту социальных объектов в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.