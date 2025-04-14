Капитальный ремонт школы № 21 в Щелкове завершен на 50%

Стройготовность в рамках капитального ремонта здания школы № 21 в д. Серково городского округа Щелково превысила 50%. На объекте работают 45 человек, две единицы техники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители ведут фасадные и кровельные работы, устройство входной группы. Во внутренних помещениях ведется устройство перегородок, штукатурные работы, облицовка стен плиткой, устройство системы электроснабжения, монтаж витражей и остекление.

В здании площадью более 3,5 тыс. кв. метров проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2025 года.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.