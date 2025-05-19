Капитальный ремонт школы № 21 в Щелкове достиг 60%
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
В деревне Серково городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт школы № 21. Работы начались осенью 2024-го года. На данный момент строительная готовность объекта составляет уже 60%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На сегодняшний день специалисты приступили к выполнению работ по устройству кровли, заполнению оконных проемов и установке дверей. После проведения ремонта в учебных классах появится новая мебель и оборудование, а прилегающую территорию ждет благоустройство.
Трехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. метров построили в 1970 году, и с тех пор ремонт здесь не проводился ни разу.
«В школе после капитального ремонта будут реализованы дополнительные секции по робототехнике, волейболу, оригами, театральному искусству и многому другому», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.
Школа откроет свои двери 1 сентября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.