Капитальный ремонт школы № 21 в Щелкове достиг 60%

В деревне Серково городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт школы № 21. Работы начались осенью 2024-го года. На данный момент строительная готовность объекта составляет уже 60%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день специалисты приступили к выполнению работ по устройству кровли, заполнению оконных проемов и установке дверей. После проведения ремонта в учебных классах появится новая мебель и оборудование, а прилегающую территорию ждет благоустройство.

Трехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. метров построили в 1970 году, и с тех пор ремонт здесь не проводился ни разу.

«В школе после капитального ремонта будут реализованы дополнительные секции по робототехнике, волейболу, оригами, театральному искусству и многому другому», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.

Школа откроет свои двери 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.