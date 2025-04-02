Капитальный ремонт школы № 2 в Серпухове завершен на 50%

В городском округе Серпухов на улице Луначарского, дом № 31, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядчик завершает ремонт кровли. Стройготовность объекта — 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Капитальный ремонт пройдет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На данный момент завершается один из важнейших этапов — ремонт кровли. Новая многослойная конструкция значительно превосходит старую по своим характеристикам. Кроме того, в школе уже установили новые энергоэффективные окна. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту фасада по технологии „мокрый фасад“, что дополнительно повысит теплоизоляционные свойства здания и снизит энергопотребление», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет 8 701,8 кв. м.

В здании заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные, кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.