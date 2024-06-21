сегодня в 13:58

Капитальный ремонт школы № 10 в Кашире идет по графику

Ход работ на объекте капитального ремонта проверили в Кашире. Комиссия в составе главы округа Михаила Шувалова, его профильных заместителей, представителей депутатского корпуса и специалистов побывала на рабочей площадке здания старшего звена школы № 10, передает пресс-служба администрации городского округа.

В данное время в здании школы ведется предчистовая отделка. Монтируются инженерные коммуникации. В актовом зале школы формируют каркас будущей сцены. Приступили к укладке напольной плитки. Продолжаются фасадные работы.

Особое внимание комиссия уделила классным комнатам. Чтобы не уменьшать высоту потолка, строители в некоторых кабинетах изменят решения для внутренних инженерных сетей.

«Посмотрели ход капитального ремонта школы. Есть небольшие вопросы, но они больше связаны с дальнейшей эксплуатацией», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Отметим, что по завершении капитального ремонта территорию школы благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.