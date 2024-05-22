Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в Пушкино

В Пушкино приступили к ремонту фасада и кровли в доме № 6 по улице Крылова.

«На данный момент проводятся следующие виды работ, предусмотренных в рамках капитального ремонта: покраска фасада, обшивка балконов и замена кровли. Также будут устранены трещины, установлены новые откосы и отливы окон, проведена замена подъездных дверей и окон. Ещё мы работаем в микрорайоне Дзержинец, в ближайшее время приступим к аналогичным работам в доме № 4 по этой же улице. Завершить ремонт дома № 6 планируется в июле 2024 года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет», — рассказал представитель генерального подрядчика.

По его словам, на объекте работает бригада из пяти человек, общее состояние дома хорошее, сложностей с проведением необходимых работ не наблюдается.

«Все работы осуществляются с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация о заказчике, подрядчике, видах работ и сроках завершения работ с помощью информационного щита доведена до жителей», — добавил специалист.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включает в себя все многоквартирные дома, расположенные на территории Московской области, за исключением аварийных домов и домов, в которых менее пяти квартир.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.