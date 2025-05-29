Капитальный ремонт лицея № 3 Домодедова идет полным ходом

В Домодедово продолжается масштабный капитальный ремонт здания лицея № 3 по улице Коломийца. Ход работ на месте оценила глава округа Евгения Хрусталева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фасад лицея пока скрыт за строительными лесами, но внутри и снаружи работа кипит. По словам подрядчиков, уже к концу мая будет завершено утепление здания, а затем начнется облицовка фасада современным керамогранитом.

«Самая трудная вещь — это сама облицовка окон, то есть откосы и остальное», — пояснил начальник управления строительства и городской инфраструктуры администрации Валерий Трифонов.

Глава округа лично поинтересовалась сроками благоустройства территории. По словам подрядчиков, работы начнутся в июле, но часть из них можно будет выполнить заранее.

«Здесь благоустройство незначительное: отремонтировать и покрасить забор, сделать отмостку, отсыпать грунт, посеять траву, фрезеровка и укладка нового слоя асфальта», — уточнил Трифонов.

В здании полностью заменят потолки на подвесные, старые стены — на современные панели из стекломагниевых листов, а утеплённая кровля обеспечит надежную защиту от осадков.

«Общая строительная готовность — порядка 60%, завершение работ планируется на 30 июля. Технологическое оборудование, в том числе мебель и оснащение пищеблока, поступит в течение ближайших 7–8 недель. К августу здание будет готово, в чистой обуви будем ходить и готовиться к 1 сентября», — сообщил главный инженер подрядной компании Евгений Рыбин.

Коллектив лицея с нетерпением ожидает завершения ремонта.

«Мы всем лицеем с нетерпением ждем окончания ремонта. И, конечно, уверены, что 1 сентября мы заедем в новое, чистое, светлое, отремонтированное здание», — отметила директор лицея Надежда Генкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.