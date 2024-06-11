Капитальный ремонт гимназии № 11 Королева завершен на 45%

В гимназии № 11 Королева продолжается капитальный ремонт здания дошкольного учреждения. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 45%, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках губернаторской программы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

На объекте 19 рабочих. Ведется устройство фасада и демонтаж входных групп, монтаж инженерных сетей — водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, штукатурка стен, укладка настенной и половой плитки. Выполнение работ в графике.

В рамках проекта капремонта здания подрядчик выполнит ремонт кровли, заменят все внутренние перегородки, инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю, установят современную противопожарную сигнализацию и подключат сад к системе «Безопасный регион».

Детский сад был построен в 1962 году. Площадь двухэтажного здания почти 1 тыс. кв. метров.

Первых малышей дошкольное учреждение примет уже в сентябре 2024 года.

Развитие и модернизация системы образования — одна из ключевых задач команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы продолжаем готовиться к новому учебному году — достраиваем или заканчиваем ремонт в школах и детских садах. К 1 сентября введем 129 образовательных объектов. Откроем 23 новые школы на 15 тыс. мест в 17 округах по госпрограмме. В каждой школе мы делаем просторные классы, лаборатории, IT-полигоны, библиотеки с медиатекой, актовые залы с концертной аппаратурой. Оборудовали спортзалы удобными раздевалками, современным напольным покрытием и снаряжением. Все, чтобы детям было интересно учиться. Стадионы рядом со школами открыты, так что после занятий ребята и взрослые могут прийти и позаниматься. После капитального ремонта к 1 сентября откроем 63 школы и до конца года отремонтируем 27 садов и 5 колледжей», — отметил Андрей Воробьев.