Капитальный ремонт дома в Солнечногорске завершат к августу

В поселке Майдарово Солнечногорска специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» продолжают работы по обновлению фасада многоквартирного дома № 4. Данный дом был включен в краткосрочную программу по капитальному ремонту 2023–2025 гг. по поручению губернатора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент специалисты отремонтировали кровлю, заменили трубы в подвальном помещении и приступили к капитальному ремонту фасада с утеплением. Работы планируют завершить в конце июля этого года. Заместитель главы округа также осмотрел состояние детской площадки возле домов и поручил коллегам из отдела благоустройства завершить укладку покрытия на ней.

«Мы продолжаем реализацию региональной программы фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Работы контролируются фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности. На данном объекте производят своевременный вывоз ТКО с контейнерной площадки, а жители отмечают хорошую уборку подъездов, которую проводит управляющая компания», — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.