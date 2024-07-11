Капитальный ремонт детского сада в Павловском Посаде завершен на 55%

В Павловском Посаде на улице Фрунзе продолжается капитальный ремонт здания детского сада «Незабудка». На сегодняшний день общая стройготовность объекта составляет 55%. Об этом сообщаете пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке более 50 рабочих и 2 единицы техники. Рабочие ведут фасадные и кровельные работы, устройство инженерных сетей, электромонтажные работы и отделку помещений. Сейчас строители приступают к устройству системы отопления», — уточняется в сообщении.

В ходе проводимых работ здание детского сада утеплят и оборудуют входные группы, заменят кровлю, окна и двери, системы отопления и вентиляции, проведут новые коммуникации. В группах появится новая современная мебель и игрушки.

В 1966 году в Южном микрорайоне Павловского Посада был открыт первый большой детский комбинат № 36. Через 12 лет, в 1978 году, детский комбинат № 36 был переименован в ясли-сад № 5 «Незабудка».

Вернуться в отремонтированный детский сад дети смогут вернуться уже в начале учебного года.

В этом году в Павловском Посаде отремонтируют 4 учебных заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.