Капитальный ремонт детского сада № 17 в Балашихе идет по графику

Координатор партпроекта «Новая школа» Павел Вечтомов проверил ход капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения на улице Маяковского, 6, в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь здания — 4 тыс. кв. м — позволяет создать здесь современное пространство, отвечающее всем стандартам комфорта и безопасности. На текущем этапе в рамках партпроекта «Новая школа» уже завершен демонтаж оконных и дверных проемов, идет активная работа по преображению фасада и внутренних помещений.

«Важно не только обновить стены, но и наполнить учреждение технологиями, которые помогут детям развиваться. Мы делаем все, чтобы к началу учебного года здесь появились новая мебель, оборудование, а территория стала по-настоящему уютной», — сказал Павел Вечтомов.

Как только позволит погода — будет проведено благоустройство прилегающей территории, обновят детские площадки и павильоны для воспитанников детского сада.

Партпроект «Новая школа» направлен на формирование среды, где образование сочетается с возможностями для творчества и спорта. Его ключевая задача — обеспечить детям доступ к современным ресурсам, которые стимулируют всестороннее развитие: от цифровых инструментов до оборудованных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.