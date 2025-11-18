Как снизить стоимость ипотеки: эксперт рассказала о способах сэкономить

Даже при высокой ключевой ставке заемщики могут сократить расходы по ипотеке, если грамотно подойти к оформлению, рассказала РИАМО руководитель коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

«Высокая ключевая ставка делает ипотеку менее доступной, однако возможности для экономии остаются. Перед тем как идти в банк, стоит привести в порядок личные финансы — закрыть мелкие долги и проверить кредитную историю. Ключевой фактор, влияющий на одобрение займа и его условия, — размер первоначального взноса. Каждые дополнительные 10% этого платежа сокращают сумму кредита и открывают доступ к более выигрышным условиям», – рассказала Архангельская.

По ее словам, чрезмерное ожидание ради увеличения взноса не всегда оправданно: рост цен на жилье способен свести на нет выгоду от накоплений. Поэтому в ряде случаев целесообразнее внести имеющиеся 20% сейчас, чем откладывать покупку и, по мнению эксперта, столкнуться с подорожанием квартиры на 20–30%.

«Второй шаг – выбор подходящей программы. Помимо “семейной ипотеки” хорошую возможность сэкономить дают профильные или региональные программы, однако важно помнить про список требований и условий, которые можно посмотреть на сайте банка. Так, для IT-ипотеки действует правило сохранять работу в аккредитованной компании — при нарушении этого параметра ставка становится базовой», – предупредила эксперт.

Архангельская отметила, что после этого наступает главный этап — выбор кредитора. На этой стадии важно оценивать не только заявленный процент, но и совокупную стоимость кредита с учетом комиссий и страховых расходов.

«Перед подписанием договора нужно внимательно изучить все условия и посчитать ежемесячный платеж. Так, при ставке на 0,5-1% ниже в одном банке, страховка и дополнительные сборы могут перекрыть выгоду по сравнению с другим, что в итоговом выражении может вылиться в переплату до 6-9% от стоимости приобретаемого жилья», – разъяснила специалист.

Она уточнила, что если в дальнейшем планируется досрочное погашение, например от продажи квартиры, загородного дома или автомобиля, то полученный доход лучше разбить на две части.

«До 80% средств рекомендуется направить на сокращение срока кредитования – это поможет сэкономить на ипотеке до 35% общей суммы переплаты. Оставшуюся часть можно заложить на уменьшение ежемесячного платежа, что позволит не только снизить нагрузку, но и создать подушку безопасности на случай форс-мажора», – посоветовала Архангельская.

Эксперт заключила, что решение о том, брать ли сейчас ипотеку, зависит от динамики рынка: рост цен на квартиры нередко опережает снижение ставок. В такой ситуации стратегия «взять сейчас — рефинансировать позже» остается рабочей. Такой подход помогает зафиксировать стоимость жилья и пересмотреть условия, когда рынок стабилизируется.