Как продвигается строительство ЖК «Публицист»

сегодня в 14:00

Так, в корпусе № 12 завершились монолитные работы.

В корпусах № 10 и № 11 ведется монтаж лифтового оборудования, а в корпусе № 7 завершили устройство фундаментной плиты.

В корпусе № 12 полностью завершены монолитные работы. Каменная кладка стен в секциях 1-5 выполнена на 40%, а в секциях 6-11 — на 55%.

В жилых корпусах № 10 и № 11 начался монтаж лифтового оборудования.

Работы по каменной кладке наружных и внутренних стен в корпусе № 10 полностью завершены. Устройство кровли выполнено на 60%, монтаж систем отопления — на 50%.

В корпусе № 11 работы по кладке наружных и внутренних стен завершены на 95%, устройство кровли выполнено на 20%.

В жилом корпусе № 7 завершено устройство фундаментной плиты. Ведутся монолитные работы подземной и надземной части здания.

Для обеспечения автономности жилого квартала DOGMA ведет строительство инженерной инфраструктуры. Готовность котельной составляет 90%. Идет подготовка к пуско-наладочным работам и старту благоустройства прилегающей территории.

На строительной площадке задействовано около 350 специалистов и более 19 единиц специальной техники, включая 11 подъемных кранов.

Жилой квартал «Публицист» предполагает четыре этапа строительства и будет включать 18 домов, ФОК, 2 школы, 5 детских садов, поликлинику, а также всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Кроме того, девелопер благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 га, модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино».