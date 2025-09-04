Нужно все делать в срок: как не лишиться своего наследства

Если никто из наследников не обратился к нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, имущество признается выморочным и переходит в собственность государства. Об этом РИАМО сообщил юрист столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.

Порядок очередности наследования определен законодательством РФ. К первой очереди относятся дети, супруги и родители умершего. Если никого из этой категории нет, право наследования переходит ко второй очереди — братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам.

«Среди потенциальных наследников есть заблуждение, что при оформлении завещания они вступают в него „автоматически“. Это не так. Необходимо обратиться к нотариусу и подать заявление на вступление в наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя», — объяснил юрист.

Несоблюдение срока приведет к потере права на имущество, которое перейдет другим родственникам или государству.

«Например, к нам в центр обратилась Пелагея, которая до этого жила в квартире, оставленной ей сестрой по завещанию. Пелагея была уверена, что этого документа достаточно, и продолжала жить как обычно, пока ей не сообщили о выселении», — рассказал Андрей Иванов.

Сложность у Пелагеи возникла также из-за отсутствия гражданства РФ (женщина пользовалась паспортом образца СССР) и опечатки в имени. В Центре социальной адаптации ей предоставили возможность временного размещения и помощь специалистов: нужно было доказать правильность написания имени, оформить российское гражданство, подать при поддержке юристов Центра исковое заявление о признании факта вступления в наследство. Ожидается очередное судебное заседание.

Что делать, если срок вступления в наследство пропущен

Для получения наследства потребуется обращение в суд с исковым заявлением о восстановлении срока. В нем придется обосновать причины пропуска.

«Для Валентины, которая приехала в Москву из другого города, такими причинами стали ее болезнь и лечение. Важно знать, что такие обстоятельства, как нахождение человека в другом городе или незнание о смерти наследодателя, не являются уважительными причинами пропуска срока вступления в наследство», — сказал юрист.

При поддержке специалистов Валентине удалось выиграть суд.

Пошаговая инструкция для тех, кто принимает наследство

Шаг 1: Обратитесь к нотариусу. Лучше делать это в том районе, где находится наследуемое имущество. Юристы рекомендуют не затягивать с подачей документов во избежание непредвиденных ситуаций.

Шаг 2: Соберите документы. Основные — свидетельство о смерти наследодателя; ваш паспорт; завещание (при его наличии); документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, браке, разводе); правоустанавливающие документы на квартиру; выписка из домовой книги.

Шаг 3: Подайте заявление о принятии и оформите наследство. После проверки всех документов нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. Остается обратиться с ним и правоустанавливающими документами на квартиру в центр госуслуг для регистрации права собственности в Росреестре.

Андрей Иванов подчеркнул, что долги и обязательства по кредитам также ложатся на плечи наследников, и к этому нужно быть готовым. Принять имущество, отказавшись от долгов, нельзя, в такой ситуации необходимо полностью отказываться от наследства.