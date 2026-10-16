Кадастровые инженеры БТИ Подмосковья выполнили свыше 20 тыс работ

Кадастровые инженеры БТИ Московской области за девять месяцев 2026 года выполнили 20 485 работ для жителей и организаций региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За три квартала 2026 года инженеры областного БТИ подготовили 8 016 технических паспортов, 7 242 технических плана и 1 084 проекта перепланировки, а также провели 4 143 межевания.

Технический паспорт содержит характеристики недвижимости, включая площадь, высоту потолков, материалы перекрытий и износ. Его используют при оформлении ипотеки, наследства, разрешения на газификацию, в судебных спорах и при оценке ущерба. Технический план необходим для кадастрового учета и регистрации права собственности на здание.

Межевание позволяет закрепить границы участка в Едином государственном реестре недвижимости. Точные координаты нужны для раздела, объединения и продажи земли, а также помогают защитить права владельца в спорах с соседями. Проект перепланировки нужен для предварительного согласования изменений, например расширения санузла или переноса дверного проема, с учетом безопасности конструкций и требований Жилищного кодекса.

Кадастровые инженеры проводят замеры недвижимости, определяют координаты участков и готовят документацию. От точности работы зависит прохождение учета и регистрации без приостановок. Сотрудники БТИ имеют квалификационные аттестаты и состоят в саморегулируемых организациях.

«Люди понимают, что любая юридическая операция с недвижимостью — будь то продажа, дарение или залог в банке — начинается с правильно оформленных документов», — отметила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.