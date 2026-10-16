RT: блогер собрал деньги для своей бабушки под видом помощи одинокой блокаднице

Петербургский блогер Егор Семенов собрал около 600 тыс. рублей на жилье для якобы одинокой 92-летней блокадницы. Женщина оказалась его родной бабушкой, сообщает RT .

Семенов утверждал в соцсетях, что случайно встретил Людмилу на улице. Он показывал походы с ней в кафе и театры, якобы устроил встречу с любовью молодости. Блогер заявил, что женщине негде жить, и попросил подписчиков помочь купить квартиру.

Администрация района подтвердила: пенсионерка с мужем получила квартиру от государства в 70-х годах. После ее продажи в 2019 году она приобрела новую, которую сейчас оформили на двух внуков. Людмила действительно пережила блокаду, но она не одинока.

Семенов объяснил, что квартира бабушки находится в залоге у банка и он ежемесячно вносит платежи. По его словам, если выплаты прекратятся, банк заберет жилье. Блогер настаивает на правдивости историй о пенсионерке, однако удалил посты о сборе и ролики.

«Это мошенничество. И бабушка, и внучек — это группа лиц по предварительному сговору, которые ввели в заблуждение большое число людей», — заявила RT адвокат Мария Меренкова.

По мнению юриста, возраст Людмилы и статус блокадницы могут стать смягчающими обстоятельствами.

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