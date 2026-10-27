Качество важнее метров: покупатели жилья выбирают среду, а не площадь

Каждый четвертый покупатель не готов отказаться от приглянувшейся квартиры, даже если она стоит на 10–15% дороже бюджета: он ищет способ сохранить ее — например, за счет другой схемы покупки. При этом люди скорее возьмут жилье меньшей площади или откажутся от отделки, чем уступят в качестве жилой среды, сообщили РИАМО в девелоперской компании «Мангазея».

Покупатели недвижимости ищут компромисс между стоимостью и требованиями к будущему жилью. Если увеличить бюджет не получается, 26% респондентов готовы отказаться от готовой отделки или опций от застройщика. Столько же согласны рассмотреть более компактную планировку — при условии, что функциональные решения позволят эффективно использовать каждый метр.

По словам руководителя управления коммерческих сервисов «Мангазеи» Юлии Архангельской, на итоговое решение о покупке сильнее всего влияет оптимальное соотношение цены и площади — такой ответ дали 36% респондентов. Почти так же важно качество самого проекта: архитектура, благоустройство, сервисы и общественные пространства — ради них задуматься о сделке готовы 34%.

«Современный покупатель всегда ищет баланс между своим бюджетом и уровнем жизни — при этом он охотнее пожертвует квадратными метрами, чем качеством жилой среды», — отмечает эксперт.

При выборе между локацией и качеством проекта покупатель все чаще выбирает второе. Самый популярный компромисс — меньшая площадь, но более высокий уровень жилого комплекса: так ответили 26% респондентов. Отсутствие готовой отделки при сохранении характеристик проекта приемлемо для 22%, еще столько же готовы отказаться от части опций ради более качественной среды. Реже всего участники исследования готовы жертвовать комфортом проекта ради удобной локации — таких лишь 14%.

Когда речь заходит о конкретном выборе в пользу меньшей площади, 28% называют главным условием возможность приобрести жилье нужного уровня, не выходя за бюджет. Для 24% решающим фактором становится более удобная и функциональная планировка. Еще 20% готовы рассмотреть компактный лот, если в проекте и районе лучше развита необходимая инфраструктура.

«Данные показывают, что компактная квартира в сильном проекте — это не вынужденный компромисс, а осознанный выбор. Покупатель готов отказаться от лишних метров, но не от качества среды, в которой он будет жить. Приоритетной характеристикой жилого комплекса становятся инфраструктура и ее соответствие жизненным сценариям — и девелоперы, которые это учитывают, получают конкурентное преимущество», — резюмирует Архангельская.

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