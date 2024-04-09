К школе в Королеве пристроят еще один блок на 400 мест

В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале реконструкции школы в городском округе Королев, сообщает пресс-служба ведомства.

К образовательному учреждению пристроят еще один блок, рассчитанный на 400 учеников. Площадь трехэтажного корпуса составит 6,7 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены учебные классы, помещения для групп продленного дня, столовая с пищеблоком. В новом корпусе также разместят дополнительные кабинеты, оборудованные для занятий программированием, робототехникой и информатикой. Вокруг спортивного и актового зала сделают космический экспоцентр из нескольких модулей, объединенных в мини-город. Постоянная выставка будет посвящена космическим станциям.

Прилегающую территорию благоустроят. Оборудуют спортивные и детские игровые площадки, организуют зоны отдыха и места для проведения общешкольных мероприятий.

Фасады корпуса также будут отражать космическую тематику — их облицуют металлическими перфорированными кассетами с изображением монумента в честь легендарной стыковки «Союза» и «Аполлона».

Завершат большую реконструкцию со строительством пристройки к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.