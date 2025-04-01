К школе в Ивантеевке планируют возвести пристройку на 350 мест

В Ивантеевке округа Пушкинский строители планируют возвести к образовательному центру № 2 пристройку на 350 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ «Образовательный центр № 2» со строительством пристройки на 350 мест в городском округе Пушкинский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Здание МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 2» со строительством пристройки на 350 мест по адресу: городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 18».

Планируется в рамках проведения закупки реконструкция здания общей площадью — 6 082,9 кв. м с пристройкой общей площадью — не более 5500 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.