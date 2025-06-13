сегодня в 18:24

К открытию готовится новая школа в ЖК «Мытищи Парк»

Основные строительные работы уже завершены. Внутри здания ведется покраска стен, укладка линолеума, отделка помещений, подключение слаботочных систем. Установлены лифты. Завезено оборудование для медицинского блока. В течение двух недель будет поставка технологического оснащения для спортивных залов, для пищеблока — до 10 июля, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. На 70% уложено резиновое покрытие, на 30% смонтированы малые архитектурные формы. После открытия школы спортивное ядро будет включено в программу «Открытый стадион», чтобы у наших жителей была возможность заниматься здесь спортом.

Образовательное учреждение станет вторым корпусом школы № 9. Открытие запланировано 1 сентября 2025 года.

Новая школа станет символом прогресса и благополучия, демонстрируя заботу о будущем поколении и стремление обеспечивать равные возможности каждому ребенку в получении качественного образования и всестороннего развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.