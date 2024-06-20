К 1 сентября в Ступине откроются две новые современные школы

К началу нового учебного года в городском округе Ступино откроются две новые современные школы. Строительство и капитальный ремонт учреждений образования губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Школа на 825 мест строится в микрорайоне Юго-Западный в Ступино. Работы выполняет ООО «Воздвижение». Строительная готовность — порядка 90%. На объекте задействованы 155 рабочих и 4 единицы техники. Продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории, установка элементов спортивной и игровой площадок», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в городе Ступино также ведется строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда». Работы проводит ООО «СК-ПАМИР 2000». Строительная готовность — 68%. На объекте задействованы 57 специалистов и 3 единицы техники. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы.

Третий объект — учебный корпус на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово. Контракт заключен с компанией ООО «2Б ПРОЕКТ». Строительная готовность — порядка 80%. На объекте задействовано свыше 180 специалистов. Ведется чистовая отделка помещений.

Кроме этого, ООО «Воздвижение» капитально ремонтирует детский сад «Дюймовочка» в городе Ступино. Демонтажные работы выполнены на 98%, общестроительные — свыше 5%. Ведутся кровельные работы, монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции.

Строительство и капремонт учреждений образования находятся на личном контроле главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.

