К 1 сентября в Подольске откроют обновленную школу № 15 имени В. Д. Сабанеева

В городском округе Подольск на улице Победы, дом № 2 продолжается капитальный ремонт средней школы № 15 имени Владимира Дмитриевича Сабанеева. Подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы идут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. На объекте работают 17 человек. Строители завершают демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.

В ходе работ новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Строители проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу, благоустроят прилегающую территорию. В рамках капремонта также заменят мебель.

Завершат все работы на объекте в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.