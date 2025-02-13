Ювелирная сеть ADAMAS приобрела офис в бизнес-центре Rublevo Business Park

Ювелирная сеть ADAMAS приобрела офисное помещение в бизнес-центре Rublevo Business Park, расположенном на МКАД в районе Мякинино. Компания купила целый этаж площадью 2 840 кв. м в башне А на 11 этаже. Из окон офиса открываются панорамные виды на 360 градусов: Москву, Красногорск, Живописную бухту и Липовую рощу. Сотрудникам будут доступны трехуровневый подземный паркинг и торговая галерея, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил заместитель генерального директора по развитию и недвижимости ADAMAS Игорь Дубин, Rublevo Business Park сочетает в себе современную инфраструктуру, передовое инженерное оснащение и удобное расположение. Для штаб-квартиры выбрали офис, который в 2,5 раза больше текущего.

«Решение продиктовано стремлением создать максимально комфортные условия д​ля командной работы: помимо комфортабельных рабочих мест и зон для нетворкинга для всех 5 стран, входящих в холдинг, мы также организуем современную дизайн-студию и высокотехнологичную фотостудию полного цикла производства контента. Новое пространство будет не только соответствовать существующим потребностям, но и обеспечивать запас на будущее развитие», — рассказал Дубин.

Он добавил, что просторное помещение позволит оптимизировать рабочие процессы, укрепить корпоративную культуру и привлечь новых профессионалов.

Rublevo Business Park — это бизнес-центр класса А, расположенный на 64-м километре МКАД. Комплекс состоит из двух 12-этажных башен (А и В) общей площадью 115 тыс. кв. м. Из них 5,5 тыс. кв. м занимает торговая галерея, а 62 тыс. кв. м отведены под офисные помещения с возможностью свободной планировки. В проекте также предусмотрен трехуровневый подземный паркинг на 746 машино-мест, включая места для мотоциклов.

«В настоящее время многие компании предпочитают не арендовать офисные помещения, а приобретать их в собственность. Это не только позволяет им сохранить и увеличить капитал в будущем за счет роста стоимости недвижимости и сдачи в аренду свободных площадей, но и повышает их привлекательность в глазах сотрудников, клиентов и инвесторов», — рассказал коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов.

Он уточнил, что приобретение недвижимости становится надежным способом сохранения капитала и инструментом для укрепления HR-бренда.

Бизнес-центр находится в престижном северо-западном районе Москвы в получасе езды от аэропорта Шереметьево. Рядом расположены Липовая роща, Живописная бухта и другие значимые объекты инфраструктуры. В 500 м от комплекса ведется строительство станции метро «Липовая роща» новой Рублево-Архангельской линии, открытие которой запланировано на 2026 год.

В настоящее время головной офис ADAMAS находится в бизнес-центре рядом со станцией метро «Таганская» в Москве. Компания арендует помещение площадью около 1 тыс. кв. м.