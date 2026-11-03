Юрист предупредил о штрафе за захват соседом части дачного участка

Линия старого забора и кадастровая карта сами по себе спор не решают. Адамс посоветовал заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Кадастровый инженер проверит границы и площадь под постройкой. При отсутствии координат потребуется межевание; также стоит исключить реестровую ошибку.

После замеров собственнику следует письменно потребовать от соседа освободить землю. При отказе можно обратиться в Росреестр. Статья 7.1 Кодекса об административных правонарушениях России предусматривает штраф за самовольное занятие участка. Суд может обязать перенести, частично демонтировать или переустроить сарай. Полный снос применяют, если иначе восстановить право нельзя.

Для старых построек важны прежние нормы. По словам Адамса, в 2026 году Верховный суд разъяснил: нежилой объект, возведенный до 1 января 1995 года без строительных и градостроительных нарушений, нельзя признать самовольным по современной статье 222 Гражданского кодекса России.

«После вступления решения суда в силу исполнительный лист передают в Федеральную службу судебных приставов. Если владелец уклонится от работ, демонтаж может быть выполнен за его счет в установленном порядке», — заключил Адамс.

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