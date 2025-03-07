Юрист Кваша рассказал, как отсудить квартиру у мужа

Согласно прошлогодней статистике, более 70% браков в России заканчивается разводами. В нашем менталитете считается, если у пары нет детей, то и делить им нечего. В каком случае и как можно отсудить квартиру у бывшего супруга, рассказал РИАМО юрист Дмитрий Кваша.

«Претендовать на долю можно лишь в том случае, если квартира покупалась во время брака и ведения совместной хозяйственной деятельности», — объяснил он.

Если супруг купил жилье в кредит или ипотеку до брака, то у жены тоже есть небольшой шанс побороться за вожделенные квадратные метры. Для этого должны соблюдаться некоторые условия.

«В том случае, если в последующем будет доказано, что ваш муж не работал, а работала супруга и гасила ипотеку (с ее счетов происходила оплата), то здесь она может претендовать на какую-то долю. И то, скорее всего, судом это будет расценено, как выплата некой компенсации», — сказал Кваша.

В случае же, если квартира была куплена вашей второй половинкой до вступления в брак, и в сделке не участвовал ваш капитал, на долю рассчитывать вы не можете. Однако если вы вложились в ремонт, имеете право на некоторую компенсацию.

«Но опять же, это нужно доказать посредством чеком, свидетельских показаний, выписок», — посоветовал Кваша.