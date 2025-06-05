Юрист Ковригина объяснила, как обжаловать решение об изъятии неухоженного участка

Обжаловать постановление властей о признании земельного участка неиспользуемым и подготовке к изъятию можно, представив аргументы и доказательства, сообщила РИАМО практикующий юрист, руководитель юридической компании Марина Ковригина.

«Согласно новым нормам, собственники земельных участков обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии. Это означает, что если участок не используется и за ним нет ухода, он может стать объектом внимания со стороны государственных органов. Однако, прежде чем говорить о возможности изъятия, важно учитывать несколько факторов», — сказала Ковригина.

Она добавила, что первое условие — официальная проверка. Неухоженный участок не означает автоматического лишения права собственности. Для начала государственные органы должны провести проверку и установить факт неиспользования земли. Если участок действительно не используется, владельцу будет предоставлен срок для приведения его в порядок.

«У собственника есть возможность обжаловать решение о изъятии. Если у вас есть веские причины для неиспользования участка, например, наличие юридических споров, отсутствие надлежащего оформления права собственности, это может стать основанием для сохранения права собственности. Также изъятию подлежат только участки из земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков», – разъяснила юрист.

Ковригина уточнила, что самым частым поводом для претензий становится сорная растительность.

«Владение земельным участком — это не только право, но и ответственность. Наличие сорняков на участке — распространенная проблема. Помните, что наличие более чем на половине площади земельного участка сорных растений высотой более 1 метра в течение года является основанием для признания земли неиспользуемой и ее изъятию», – напомнила эксперт.

Она подчеркнула, что для того, чтобы избежать риска лишиться земли, нужно регулярно ухаживать за территорией, оперативно отвечать на запросы органов контроля и при необходимости обращаться к юристам; внесенные изменения в законодательство направлены не на отбор собственности, а на возвращение владельцам ответственности за свое имущество.