Юрист Иванов: перед покупкой недвижимости надо проверить, не под арестом ли она

Перед покупкой недвижимости стоит проверить, не находится ли приобретаемая квартира под арестом, сообщил РИАМО юрист центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки в Москве Андрей Иванов.

«Несмотря на то, что продать такую недвижимость почти невозможно, попасть на уловку мошенников все еще реально. Однако сделка, совершенная между частными лицами, в этом случае будет признана недействительной», — сказал Иванов.

По его словам, проверять, не находится ли имущество в таком статусе, нужно через Федеральную службу судебных приставов.

«С такими проблемами обращались и к нам в центр. Квартиру Ирины заняли мошенники. На время проведения следственных мероприятий на недвижимость был наложен арест, но новый собственник успел продать ее. Мы помогли женщине подать исковое заявление об оспаривании первоначального договора купли-продажи и добились отмены доверенности, по которой совершалась сделка. Далее мы будем помогать в восстановлении прав на квартиру», — рассказал юрист.

Иванов отметил, что при сделках с недвижимостью мошенники также могут скрыть важные сведения о жилье. Например, реальное количество прописанных там людей.

«Узнать, кто зарегистрирован в квартире на постоянной или временной основе, а также сумму долгов по ЖКХ помогут базовые документы — актуальная по дате предоставления выписка из домовой книги и единый жилищный документ», — добавил специалист.