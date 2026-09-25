Якиманка девятый раз подряд возглавила рейтинг дорогой вторички Москвы

К началу сентября 2026 года Якиманка вновь стала самым дорогим районом Старой Москвы по стоимости вторичного жилья. Средняя цена составила 816,5 тыс. руб. за кв. м, сообщает «РБК Недвижимость» .

Аналитики «Инком-Недвижимости» поставили Якиманку на первое место в девятый раз подряд. В 2025 году район опережали Хамовники с «Золотой милей», но в течение 2026 года Якиманка удерживает лидерство.

В сентябрьском рейтинге Хамовники заняли второе место со средней ценой 780,6 тыс. руб. за кв. м. Третьим стал Арбат — 723,4 тыс. руб. за кв. м.

На четвертом месте оказался Пресненский район с показателем 602,3 тыс. руб. за кв. м. Пятерку замкнуло Замоскворечье — 571,7 тыс. руб. за кв. м. Почти все районы рейтинга находятся в центре Москвы, где сосредоточено элитное жилье.

По данным NF Group, за последние десять лет цены на элитные новостройки выросли в шесть раз больше, чем на элитное вторичное жилье. Сейчас средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках выше на 700 тыс. руб. В 2016 году вторичное жилье, напротив, было дороже на 400 тыс. руб. за кв. м.

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